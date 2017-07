Latécoère passe à l'usine 4.0

Latécoère a indiqué le 13 juillet qu'il avait posé la première pierre de sa nouvelle usine 4.0 à Toulouse Montredon. Représentant un investissement de 25 à 30 millions d'euros, elle sera chargée de la production de pièces élémentaires et devrait être opérationnelle dès le début de l'année 2018 avec une centaine de personnes.



Cette usine 4.0 aura un recours accru à l'automatisation et à « des process novateurs en s'appuyant sur l'Internet des objets et les systèmes cyber-physiques pour un site de production zéro papier », indique le sous-traitant français spécialisé dans l'aérostructure et les systèmes d'interconnexion. Elle sera gérée selon les principes du lean management, ce qui permettra de réduire les temps de production de quelques semaines à quelques jours.



La construction de cette entité s'inscrit dans le cadre du plan Transformation 2020 et notamment dans le volet qui consiste à réinternaliser de la valeur, principalement dans les activités de chaudronnerie et usinage. Latécoère avait indiqué qu'il souhaitait reprendre la main sur 30% de l'activité usinage et évoluer vers une position de sous-systémier se chargeant non seulement des structures (de porte par exemple) mais aussi de tout ce qui va avec, éléments ou systèmes. Cela participera également à l'objectif de l'équipementier de réduire le nombre de ses fournisseurs et d'améliorer sa fiabilité.



Prévue de longue date, cette usine 4.0 va accélérer la digitalisation de Latécoère, un projet cher au coeur de Yannick Assouad, son DG, qui estime que l'innovation est un outil indispensable pour parvenir au succès dans le secteur de l'aéronautique et en a fait sa priorité.