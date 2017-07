La Croatie cherche son futur avion de combat

Le ministère croate de la Défense va très prochainement envoyer un appel d'offre à cinq pays, dans le but de lancer le processus d'acquisition d'un nouvel avion de combat. La Suède, les Etats-Unis, la Corée du Sud, Israël et la Grèce devaient ainsi s'affronter pour équiper les forces aériennes croates de nouveaux avions de chasse, dans le cadre d'un accord de gouvernement à gouvernement.



Si la Suède propose naturellement le Gripen et la Corée du Sud son FA-50, les États-Unis, Israël et la Grèce seraient susceptibles de proposer des (...)