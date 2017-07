Photo : Delta Air Lines reçoit son 1er Airbus A350

Delta Air Lines est devenue la première compagnie d'Amérique du Nord à recevoir l'A350. Elle a en effet réceptionné son premier exemplaire de l'appareil le 13 juillet. Elle en recevra quatre autres d'ici la fin de l'année.



L'A350 sera mis en eservice le 30 octobre sur la route Detroit - Tokyo (Narita). Les biréacteurs d'Airbus ont en effet vocation à réaliser des vols transpacifiques et remplacer les 747 qui continuent actuellement d'assurer ces missions. Après Tokyo, ils se rendront à Séoul et Pékin.



Les appareils sont aménagés en configuration triclasse de 306 places - 32 de classe affaires, 48 de Premium Economy et 226 de classe économique. Ils mettront également les Delta One suites en service, la nouvelle classe affaires de la compagnie américaine. Ils seront par ailleurs équipés d'un système de connectivité par bande 2Ku.



Delta attend 25 exemplaires de l'A350 mais a décidé de repousser la livraison d'une dizaine d'appareils prévus à partir de 2019.