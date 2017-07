Emirates et flydubai officialisent leur rapprochement

Ce n'est pas encore un mariage mais Emirates et flydubai ont confirmé leur rapprochement. Les deux compagnies dubaïotes ont dévoilé les premières lignes d'un partenariat étendu le 17 juillet, qui va au-delà du simple partage de code mais s'arrête avant la fusion. Les deux compagnies, bien que détenues toutes les deux par ICD (Investment Corporation of Dubai), resteront gérées indépendamment l'une de l'autre.



Elles vont toutefois analyser leurs réseaux et leurs programmes de vol pour optimiser leurs opérations et accélérer leur croissance. Le partenariat comprendra donc, en plus d'un partage de code qui sera mis en place progressivement à partir du quatrième trimestre 2017, une synchronisation des programmes pour créer un système de correspondances et une rationalisation des lignes en doublon. Elles vont également rapprocher et synchroniser leurs systèmes et opérations dans le hub de Dubaï. Les équipes travaillent déjà sur ses sujets ainsi que sur le rapprochement de leur programme de fidélisation et les initiatives commerciales.



Emirates pourra ainsi s'appuyer sur les opérations régionales de flydubai - pour améliorer ses dessertes régionales et nourrir ses vols long-courrier. Quant à flydubai, elle gagne un accès au réseau intercontinental d'Emirates.



Emirates dessert actuellement 157 destinations, avec une flotte de 259 A380 et 777. Flydubai dessert quant à elle 95 destinations à l'aide de 58 Boeing 737-800. Leur réseau combiné porte 216 destinations. L'objectif est de porter ce nombre à 240 en 2002 et la flotte à 380 appareils.