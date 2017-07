Carolyn McCall quitte easyJet

EasyJet va changer de direction. Carolyn McCall, l'actuelle CEO du groupe, a annoncé le 17 juillet qu'elle allait quitter ses fonctions à la fin de l'année. Elle a en effet décidé d'accepter le poste de CEO d'ITV, un groupe de télévision britannique. EasyJet est désormais à la recherche de son successeur.



Carolyn McCall était à la tête d'easyJet depuis 2010. Elle a opéré une grande transformation au sein de la compagnie, impliquant davantage les équipes pour accroître leur motivation et parvenant à imposer ses décisions face à Stelios Haji-Ioannou, alors actionnaire principal, comme la signature d'importantes commandes auprès d'Airbus pour maintenir la jeunesse de la flotte ou l'adoption d'une position offensive sur le réseau moyen-courrier. C'est elle également qui a développé les services de la compagnie pour fidéliser les passagers et augmenter les recettes auxiliaires.



Le chairman d'easyJet, John Barton, a fait part de ses regrets sur ce départ : « elle laissera easyJet bien préparée pour continuer sur la voie du succès. Son successeur héritera d'une équipe de direction forte, d'employés impliqués et de passagers loyaux [...]. Je parle absolument au nom de tous quand je dis que nous sommes désolés de voir Carolyn partir et que nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau poste. »



Carolyn McCall a quant à elle déclaré : « après sept ans, l'opportunité chez ITV m'a paru la bonne à saisir. C'est une entreprise dynamique dans un secteur stimulant. EasyJet est structurellement une gagnante dans une situation brillante et j'ai hâte de devenir une cliente loyale dans les années à venir. »

Sa décision est annoncée trois jours après que la compagnie a confirmé qu'elle avait postulé pour un certificat de transporteur en Autriche. Le dossier est très avancé et la licence devrait être accordée prochainement. Elle permettra la création de la troisième entité du groupe (après easyJet UK et easyJet Switzerland) à Vienne et la conservation des droits actuels d'easyJet sur ses opérations intra-UE, quel que soit le résultat des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit.



Elle intervient également trois jours avant la présentation des résultats pour le troisième trimestre, qui devraient montrer une progression des recettes au siège et un fort taux de remplissage, sur fond de ralentissement de la croissance des capacités et de calendrier avantageux (Pâques en avril).