PowerJet affiche performances et ambitions sous l'aile du Superjet

Entré en service il y a 6 ans, le Sukhoi Superjet 100 commence à accumuler des chiffres d'exploitation significatifs. C'est aussi le cas de son moteur, le SaM146 de PowerJet (coentreprise entre NPO Saturn et Safran Aircraft Engines). Marc Sorel, P-DG du motoriste franco-russe, dresse un bilan relativement positif de ces premières années.



« Cela se passe plutôt bien, annonce-t-il sans attendre. Il y a de plus en plus d'avions en service au sein des compagnies. Aujourd'hui, quinze opérateurs exploitent une centaine de Superjet. Fin mai, la flotte avait (...)