American Airlines met fin à un partenariat avec Qatar et Etihad

American Airlines a annoncé mettre fin à son partenariat avec Qatar Airways et Etihad Airways, en raison d'une querelle sur des subventions publiques supposément perçues par les deux compagnies aériennes du Golfe. Cette annonce faite mercredi intervient moins d'un mois après que Qatar Airways a fait part de son intention d'acquérir environ 10% du capital de la compagnie aérienne américaine, alors que Doha est au centre d'une grave crise diplomatique dans la région du Golfe. Concrètement, American Airlines met fin à un partenariat portant sur le "partage de codes" (code share) avec Qatar et Etihad, une décision qui n'aurait pas, assure le groupe, d'impact sur ses résultats financiers. Cette décision est une "extension de notre position sur les subventions illégales que ces transporteurs reçoivent de leurs gouvernements", explique American Airlines dans un courriel. Jeudi, Qatar Airways a exprimé sa "déception" après cette mesure qui "n'est pas dans l'esprit de l'alliance One World". "Nous avons d'autres partenaires qui veulent travailler avec nous", a ajouté son patron Akbar al-Baker aux journalistes à Doha. "Mais si cela leur permet de réduire ou d'arrêter nos opérations aux Etats-Unis, nous ne le ferons pas parce que nous respectons la politique Open Skies (ciel ouvert)", a-t-il encore dit. Pour sa part, Etihad a déploré la décision de American Airlines de mettre fin à leur partenariat, en vigueur depuis 2009. Cette mesure est "contraire à (l'esprit de) la concurrence et aux (intérêts des) consommateurs" car elle pourrait conduire à "une hausse des tarifs pour les passagers en direction ou en provenance des Etats-Unis", a indiqué Etihad dans un communiqué publié à Abou Dhabi. Une coalition de compagnies américaines parmi lesquelles American Airlines, Delta Air Lines et United, accuse Emirates, Etihad et Qatar Airways d'avoir reçu 42 milliards de dollars de subventions de leurs gouvernements de tutelle depuis 2004. Ces dotations leur permettraient de proposer des billets à des tarifs très compétitifs, font valoir les trois compagnies américaines. Lancée en 2003, Etihad est la deuxième compagnie des Emirats loin derrière Emirates de Dubaï. Qatar Airways est pour sa part une compagnie aérienne publique. Le système du "partage de codes" permet à une compagnie aérienne de proposer à ses passagers un réseau élargi sans assumer le coût des vols. Un vol en "code share" désigne ainsi un vol opéré par un transporteur aérien qui a conclu un contrat avec un autre transporteur. Cette pratique est légale mais nécessite l'aval des autorités nationales de l'aviation civile.