L'ALAT, ce sont « des procédés de combat audacieux et excessivement efficaces »

Aux fonctions de commandant de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) depuis presque un an, le général de division Michel Grintchenko a « appris à voler sur Alouette II » et a récemment eu l'opportunité de tester le H160, destiné à devenir le futur hélicoptère interarmées léger.



En cette veille de fête nationale, il dresse pour le Journal de l'Aviation un panorama des défis auxquels font face les voilures tournantes de l'armée de terre et les perspectives de transformation pour les années à venir.



Quels sont les (...)