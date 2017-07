Sabena technics installe la cabine du 1er Airbus A350 de French Blue

Sabena technics s'est vu confier par French Blue l'aménagement de son premier Airbus A350-900 avec le développement d'un STC spécifique via son DOA EASA Part 21J.



L'appareil, MSN5 (ancien avion d'essais d'Airbus), a déjà rejoint les installations de Sabena technics à Bordeaux Mérignac fin juin dans une configuration presque « green ». La société de maintenance retrofitera l'intégralité de la cabine dans une configuration biclasse (35 sièges en Premium Blue et 376 en Eco Blue) et installera un nouvel IFE.



Le chantier de modification, qui comprend aussi une mise en peinture, doit durer un mois.



L'entrée en service du 1er A350-900 de French Blue est programmée pour le 8 août avec une première rotation Paris/Orly - Saint-Denis de La Réunion.