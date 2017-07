Meetings aériens Pari réussi pour le Meeting de France Marie Christophe à Dijon aujourd'hui à 15h18 | 993 mots aujourd'hui à 15h18 Toutes photos © Marie Christophe / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Ouvrir exceptionnellement l'ancien aéroport de Dijon-Bourgogne (ex-base aérienne 102 de Dijon-Longvic) au grand public pour y organiser un meeting. Tel était le pari des organisateurs qui attendaient plus de 40 000 personnes ce week-end.



On ne rappelle peut-être jamais assez l'énergie que demande l'organisation d'un meeting aérien, mais il a fallu une fois encore redoubler de volonté pour que l'événement puisse avoir lieu en bonne et due forme. Soutenu par le Grand-Dijon et ses communautés ainsi que le Dijon Développement, le Meeting de France avait un ambitieux projet. Accueillir plusieurs dizaines de milliers de personnes sur l'ex-base 102 demandait en effet une organisation particulièrement conséquente, qui plus est quand un orage vient s'en mêler. Rebecca Grisot, membre de BFC Parachutisme basé sur place, raconte : « la veille, tout le monde courait pour essayer de mettre les avions à l'abri et protéger le matériel. Les stands des exposants étaient détruits les uns après les autres, on voyait tout s'envoler. Même les invités nous ont donné un coup de main, toute l'équipe Rafale est notamment venue pour nous aider. A ce moment, il était difficile de croire que le show pourrait avoir lieu ... »



Et pourtant. Les organisateurs de BleuCiel AirShow maintiennent l'événement et redoublent d'énergie. Avec raison. Le dimanche, le spectacle a bel et bien lieu, avec une météo clémente et un programme quasi-complet.





Le Meeting de France avait un double objectif : il proposait à la fois un spectacle aérien riche et varié, mais il accueillait également la dernière manche de la Voltige Freestyle Cup FFA. Certains invités étaient donc doublement impliqués, à l'instar de Mika Brageot, tout juste revenu de Budapest où il concourrait pour la Red Bull Air Race. « J'avais les deux casquettes aujourd'hui : je participais à la compétition et aux démonstrations en vol. Niveau Voltige Freestyle Cup, je suis l'homme de bronze ! J'ai été trois fois médaillé de bronze sur chaque manche et médaillé de bronze au classement final. »





Pour la première édition de cette compétition, huit pilotes de voltige de haut niveau (Unlimited) s'étaient en effet affrontés à Niort et aux Sables d'Olonne lors des deux manches précédentes, avant d'accéder à la finale ce week-end à Dijon. Jugés sur l'originalité, la technicité et l'harmonie de leurs démonstrations, les pilotes ont pris également beaucoup de plaisir à présenter leur activité au grand public. « On vole pour vous, vous êtes notre point de repère, on vous voit très bien d'en haut. Nous sommes très heureux d'être ici », souligne l'ambassadeur de Breitling. A la veille de leur dernier stage pour préparer les championnats du monde en Afrique du Sud, les Extra de l'EVAA s'en sont également donné à coeur joie. Accumulant le plus grand nombre de points, Olivier Masurel remporte quant à lui le titre de champion 2017, sous les yeux des 45 000 spectateurs rassemblés.



Côté spectacle aérien, les autres ambassadeurs Breitling étaient présents et notamment la très attendue Breitling Jet Team, le Bücker BU-131 ainsi que les Wingwalkeuses et leurs deux Boeing Super Stearman. Le show atteindra son apogée avec le passage inédit de la Patrouille de France et de la Breitling Jet Team, qui ne feront qu'un dans le ciel bourguignon.





Le planeur Pilatus B4 aux couleurs de BleuCiel AirShow piloté par Denis Hartmann, a quant à lui suspendu le temps pendant les quelques minutes de sa romantique évolution.



Cotés chasseurs, le F-16 Solo Display Belge ainsi que le Rafale Solo Display ont su faire vibrer les spectateurs, toujours admiratifs et ravis de pouvoir échanger avec les pilotes après leurs passages. La Gazelle de l'ALAT et le NH90 de la Marine ont survolé quant à eux la foule au plus proche, pour démontrer si besoin, leur respective maniabilité.



Un Meeting de France ne serait rien sans ses emblèmes. Une démonstration toujours aussi spectaculaire des Alphajets de La Patrouille, une Marseillaise magnifiquement interprétée a cappella et un drapeau suspendu par la Gendarmerie sous son Ecureuil, autant de moments forts qui auront ponctué l'événement. Le leader de la Patrouille de France, le Commandant Christophe Dubois, très touché, souligne : « c'est non sans émotion que nous revenons sur la base. Nous avons été fiers d'effectuer notre démonstration au Meeting de France avec tous ces symboles tricolores. C'est aussi l'occasion de préciser qu'au sein de la Patrouille, il n'y a pas que les pilotes. Nous sommes une équipe de 40 personnes qui sommes là pour démontrer le savoir-faire de l'armée de l'air, c'est notre ambition. » Le public répondra en entonnant le fameux ban bourguignon avant d'ovationner la Patrouille et d'attendre patiemment un autographe de ses ambassadeurs.





Le Meeting se termine, mais l'équipe organisatrice prête encore main forte aux spectateurs pour dégager les voitures enlisées dans un sol toujours très marqué par les pluies diluviennes de la veille. Soulagé, Laurent Cahuzat affirme : « au final, le spectacle a réussi à passer entre les gouttes. Nous l'avons fait. C'est une grande satisfaction. »



Le lendemain, les départs matinaux des invités ne se font pas sans le traditionnel salut à la base, déjà bien active. Patrouille de Rafale, Alphajet Solo Display, F-16 Belge, PAF ... tous viendront battre des ailes au-dessus de l'aéroport de Dijon-Bourgogne, comme un adieu, ou peut-être seulement un au-revoir.



