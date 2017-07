Ordinateurs en cabine : levée de l'interdiction américaine pour le Maroc et l'Egypte

Les appareils électroniques dépassant la taille d'un téléphone portable seront de nouveau autorisés cette semaine à bord des vols de la Royal Air Maroc et d'EgyptAir à destination des Etats-Unis, a-t-on appris mercredi auprès des deux compagnies. Dans un communiqué publié à Rabat, la compagnie nationale marocaine annonce que l'interdiction américaine sera levée jeudi, réaffirmant que sa "priorité absolue est la sécurité des passagers". Cette interdiction est levée dès mercredi pour les vols d'Egypt air à destination de New York, selon un communiqué du ministère de l'Aviation civile, qui évoque de nouvelles mesures de sécurité à l'aéroport du Caire. L'interdiction reste néanmoins en vigueur pour les vols d'EgyptAir à destination de Londres, précise ce communiqué. Washington avait annoncé cette mesure le 21 mars sur tous les vols en provenance de huit pays (Maroc, Egypte, Jordanie, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Qatar et Turquie), par crainte que le groupe jihadiste Etat islamique (EI) ne parvienne à concevoir une bombe dissimulée dans des appareils électroniques personnels. A ce jour, elle ne reste plus en vigueur qu'à Ryad et à Jeddah en Arabie saoudite. Les passagers en provenance de ces deux aéroports doivent donc transporter tous leurs appareils électroniques, dont la taille est supérieure à celle d'un téléphone portable, dans leurs bagages en soute. Dans la foulée de la décision américaine, le Royaume-Uni avait annoncé une interdiction quasi similaire affectant la Turquie et cinq pays arabes -Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie et Arabie saoudite. Fin juin, les Américains ont renforcé ces mesures de sécurité pour tous les vols à destination des Etats-Unis, sans toutefois généraliser l'interdiction des ordinateurs portables en cabine.