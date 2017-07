Le MRTT allemand débute ses opérations depuis la Jordanie

L'A310 MRTT allemand engagé dans le cadre de la coalition internationale au-dessus de l'Irak et de la Syrie a effectué sa première mission de ravitaillement en vol depuis la Jordanie le 11 juillet. L'avion a rejoint le 9 juillet la base d'Al-Azraq, située entre à l'est d'Amman, entre la capitale jordanienne et la base accueillant les Rafale français.



L'Allemagne avait décidé de retirer son A310 MRTT et ses Tornado de la base turque d'Incirlik en juin dernier, en raison de tensions diplomatiques avec Ankara. Les avions de chasse allemands, uniquement déployés pour des missions ISR, devraient rejoindre la Jordanie à l'automne, le temps d'adapter toutes les infrastructures sur place.



Engagé depuis décembre 2015, l'A310 MRTT a délivré plus de 12,5 millions de litres de carburant aux chasseurs de la coalition.