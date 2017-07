Donecle met son drone au service de la maintenance avec AFI KLM E&M

Si l'inspection d'ouvrages s'est rapidement imposée comme l'une des applications évidentes pour les drones civils, l'idée met un peu plus de temps à percer pour l'inspection d'avions. Elle commence néanmoins à faire son chemin sous le coup de démonstrations ponctuelles et d'expérimentations industrielles un peu plus avancées. On pourrait bientôt la retrouver régulièrement en milieu industriel, avec Airbus qui travaille en partenariat avec Intel depuis 2015 par exemple, mais cela pourrait aussi être le cas en milieu opérationnel. C'est en tout cas l'objectif de Donecle, start-up toulousaine qui développe son (...)