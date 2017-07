HOP! : ultime négociation avant une grève des pilotes

Des négociations se tenaient mardi entre la direction de la compagnie Hop!, filiale domestique d'Air France, et des syndicats de pilotes afin d'éviter la grève programmée dès jeudi pour six jours, a-t-on appris de sources concordantes. Il y a "des négociations en cours mais en pointillées", "pour l'instant la grève est plus que jamais d'actualité", a indiqué à l'AFP Armand Simon, président du SNPL Hop!, majoritaire dans les cockpits (57%) de la filiale court-courrier d'Air France. Les partenaires sociaux négocient depuis plusieurs mois l'établissement d'une convention unique pour les pilotes des ex-compagnies régionales d'Air France (Airlinair, Brit Air et Regional) qui ont fusionné pour donner naissance à Hop!. Le préavis qui court du 13 au 18 juillet inclus "a été déposé dans le but de mettre un terme à la pénibilité de certaines conditions de travail comme la fatigue accrue des équipages, le manque d'anticipation des nombreux départs vers Air France - entraînant un grave sous-effectif pilote - ou encore l'absence d'harmonisation entre les dispositions" des ex-compagnies régionales, explique le SNPL dans un tract. Le Flight Union Cockpit, 3e syndicat de pilotes (16% des voix), a également déposé un préavis aux mêmes dates. "Seuls les vols effectués sur des appareils régionaux de la compagnie HOP! sont potentiellement concernés" par le mouvement de grève, dont l'impact devrait être connu mercredi, indique la direction mardi. La direction et les syndicats de pilotes "n'ont pas trouvé d'accord majoritaire à ce stade", ajoute-t-elle dans un communiqué. En revanche, les organisations représentant le personnel au sol ont "unanimement signé" un accord le 6 juillet, précise-t-elle. La direction et les syndicats d'hôtesses et stewards "ont convergé vers un texte soumis à consultation" des salariés, est-il encore écrit. Avec les pilotes, les négociations "bloquent" principalement sur le volet des conditions de travail (modification de planning, travail de nuit et le week-end, etc.), explique un représentant du SNPL. Selon lui, il y a aussi des engagements pris oralement qui "n'ont pas été écrits ou été mal rédigés". Hop! assure 600 vols quotidiens vers une cinquantaine d'escales. La compagnie a transporté plus de 13 millions de passagers en 2016.