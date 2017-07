Air Transat sera l'opératrice de lancement de l'A321LR en Amérique du Nord

Air Transat a conclu un accord avec AerCap portant sur l'acquisition de dix A321LR. Les appareils devraient entrer en service en 2019, faisant de la compagnie canadienne la première opératrice de l'appareil en Amérique du Nord. Les contrats de leasing auront une validité de douze ans.



Jean-Marc Eustache, PDG d'Air Transat, a indiqué que « les appareils étaient une solution idéale pour le remplacement des A310 » - la compagnie en exploite neuf exemplaires d'un âge moyen de 27 ans - et viendraient compléter la flotte d'A330 et de 737.



La compagnie précise qu'ils seront utilisés sur des lignes vers les destinations sud et pour des vols transatlantiques, par exemple Nice - Montréal. Air Transat compte donc exploiter au maximum leur force, un rayon d'action de 4 000 nm (7 400 km), et apporter ainsi de la flexibilité à sa flotte.



Les livraisons débuteront au printemps 2019 et se poursuivront jusqu'à l'automne 2020. Les appareils seront aménagés en configuration biclasse de 200 places et dotés d'écrans tactiles individuels donnant accès à l'IFE.