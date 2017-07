Le Journal de l'Aviation prépare une rentrée intense

L'actualité aéronautique du Journal de l'Aviation continue sans interruption tout l'été même si le rythme sera logiquement adapté durant les prochaines semaines. Ainsi, la newsletter quotidienne gratuite devient bihebdomadaire jusqu'au 21 août. Le premier entretien du jeudi de la rentrée est programmé pour le 7 septembre et la reprise de la newsletter MRO & Support le mercredi 13 septembre.



D'ailleurs, cette prochaine rentrée s'annonce d'ores et déjà très pleine de promesses avec la publication d'un dossier spécial sur Taïwan fin août, suivi d'un focus dédié au nouvel A330neo d'Airbus. Vous retrouverez aussi, comme chaque année, notre dossier spécial MRO Europe, suivi d'un grand dossier sur la convention NBAA -BACE qui se tiendra cette année à Las Vegas.



En novembre, le Journal de l'Aviation produira pour la première fois un focus lié au salon MRO Asia-Pacific, puis réalisera un dossier spécial sur le salon aéronautique de Dubaï, l'occasion de revenir sur les dernières tendances concernant le Moyen-Orient, notamment au niveau de la maintenance. Sont également déjà programmés un focus ATM et un dossier sur les moteurs civils et militaires. Le Journal de l'Aviation s'intéressera particulièrement aussi à la fin du programme de certification de l'A350-1000 et à son introduction en ligne.



Vous l'aurez compris, l'actualité du Journal de l'Aviation va une nouvelle fois se densifier au second semestre et se consacrera encore davantage aux besoins réels des professionnels du secteur. C'est assurément la grande tendance que l'on doit retenir pour les prochains mois.



En attendant, l'ensemble de l'équipe du Journal de l'Aviation se joint à moi pour vous souhaiter des bonnes vacances.