La Suède retire le Gripen de la compétition en Belgique

Après le Super Hornet, le Gripen. L'agence d'acquisition de matériels de défense de la Suède (FMV) a annoncé le 10 juillet ne plus vouloir proposer le Gripen de Saab à la Belgique, dans le cadre d'un programme d'acquisition de 34 avions évalué à 3,59 milliards d'euros. Le gouvernement belge exigeant une coopération « approfondie » pour le soutien opérationnel de ses futurs avions, la FMV a indiqué que cette condition requérait « un mandat de politique étrangère qui n'existe pas à l'heure actuelle » et qu'elle ne pourrait de fait pas participer à l'appel d'offres. Boeing avait retiré son Super Hornet en avril dernier.



La Belgique avait lancé en mars le processus de remplacement de ses 54 F-16 et envoyé un appel à proposition à cinq concurrents, qui devaient répondre à un questionnaire détaillé d'ici septembre prochain et fournir une proposition chiffrée pour février 2018. Suite au retrait de Boeing et Saab, restent en lice le Rafale de Dassault, l'Eurofighter et le F-35 de Lockheed Martin, grand favori de la compétition.