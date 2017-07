Changements à la tête du Commandement des forces aériennes

Le général Richard Reboul, ancien commandant du Centre d'expertise aérienne militaire et qui était jusque-là commandant en second des forces aériennes, va très prochainement changer de poste. Récemment épinglé par le Canard enchaîné pour avoir utilisé un Alphajet et un TBM 700 pour ses déplacements personnels, il fait l'objet depuis fin juin de deux enquêtes de commandement, l'une lancée par l'armée de l'air, l'autre par la ministre des Armées Florence Parly et diligentée par l'Inspection générale des armées, "afin de clarifier les faits et vérifier les circonstances d'emploi des moyens (...)