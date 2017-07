Aéroport d'Eindhoven : le trafic aérien interrompu pendant deux heures

Le trafic aérien vers et depuis l'aéroport néerlandais d'Eindhoven (sud) a été interrompu pendant environ deux heures lundi à cause de l'évacuation de la tour de contrôle, le personnel s'étant plaint d'une odeur persistante. "L'aéroport d'Eindhoven est de nouveau opérationnel après que le trafic ait été perturbé à cause d'une odeur étrange" dans la tour de contrôle, évacuée par précaution, a fait savoir l'aéroport à l'AFP. Lundi après-midi, pendant quasiment deux heures, aucun avion n'a pu décoller ou atterrir du deuxième plus grand aéroport des Pays-Bas. Alertés par les aiguilleurs du ciel de la présence d'une "odeur étrange" qui leur irritait les voies respiratoires, les secours de l'aéroport ont fait appel aux pompiers d'Eindhoven, qui ont procédé à l'évacuation de la tour de contrôle. Au total, sept vols à destination d'Eindhoven ont été détournés vers Schiphol, Maastricht (sud) et Weeze (Allemagne). L'incident a également retardé le décollage de plusieurs avions en partance d'Eindhoven, les passagers ayant dû attendre patiemment à bord des engins prêts à décoller. "Nous n'avons rien trouvé d'inquiétant" après avoir mené "plusieurs contrôles", ont fait savoir sur Twitter les pompiers du sud-est de de la province de Brabant.