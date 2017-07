ADP affirme ses ambitions internationales

Aéroports de Paris (ADP) a renforcé sa participation dans TAV Airports, le 7 juillet. Comme annoncé il y a un mois, le groupe français a acquis 8,12 % supplémentaires du capital de son homologue turc et en détient désormais 46,12 %. La transaction est évaluée à 160 M$ (soit environ 140 MEUR). Cette opération s'accompagne du lancement d'ADP International.



Pas de surprise donc en ce qui concerne TAV Airports. Les termes de la transaction avaient déjà été définis dans un contrat signé début juin avec le vendeur, Afken Holding. Cette dernière vend la totalité de ses parts à ADP, qui renforce ainsi son statut d'actionnaire de référence. L'acquisition est réalisée via Tank Öwa alpha GmbH, filiale à 100 % d'ADP de droit allemand. Le reste des parts est détenu par Tepe İnşaat Sanayi (8,1 %) et Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret (2 %), ainsi que par de l'actionnariat flottant (40,5 %) et non-flottant (3,3 %).



Comme prévu, ADP cède en revanche l'ensemble de sa participation dans le groupe TAV Construction, spécialisé dans le BTP. Ses 49 % sont rachetés par Tepe İnşaat Sanayi et Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret pour un montant de 9 MEUR.



Création d'ADP International



En sus de ce renforcement en Turquie, ADP a décidé d'améliorer ses capacités sur la scène mondiale avec la création d'ADP International. Cette nouvelle entité sera chargée du pilotage de l'ensemble des activités du groupe à l'international : « investissement, opérations aéroportuaires et ingénierie-innovation ». Elle veut ainsi renforcer les synergies entre ses différentes branches, comme le déclare Antonin Beurrier, son nouveau directeur général : « le groupe ADP couvre aujourd'hui l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur aéroportuaire. Grâce à cette nouvelle structuration des activités internationales et à des équipes dédiées étoffées, nous pourrons répondre aux besoins des différents marchés, en déployant l'ensemble des expertises du groupe. »



ADP International chapeautera ainsi les activités d'ADP Management - filiale responsable des participations dans des sociétés aéroportuaires et de la gestion des aéroports à l'international. Cela représente un total de 26 aéroports dans le monde pour 245 millions de passagers. Les participations acquises dans TAV Airports et Schiphol Group rentreront également dans son périmètre. C'est aussi le cas d'ADP Ingénierie, dédiée à « la conception et de développement des plates-formes aéroportuaires ». Jusque-là filiale à 100 % d'ADP, a été cédée dans son intégralité à ADP International mais restera une entité juridique propre.



ADP veut également améliorer sa visibilité à l'étranger avec ADP International, avec une plus forte représentation. Celle-ci va donc ouvrir deux bureaux régionaux. Le premier, basé à New York, s'occupera de la zone Amériques, tandis que le deuxième se situera à Hong-Kong pour toucher la zone Asie. Les équipes à l'international devraient également être renforcées.



ADP International est une entité juridique autonome, filiale à 100 % du groupe ADP. Elle sera donc dirigée par Antonin Beurrier en tant que directeur général, tandis qu'Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe, est nommé président du Conseil d'administration. Ils auront la responsabilité de développer cette activité internationale et ainsi trouver de nouveaux relais de croissance pour le groupe.



L'enjeu est important, notamment pour les bureaux d'études d'ADP Ingénierie, maintenant que la majeure partie de la vague de grands travaux est achevée à Roissy et en bonne voie à Orly. L'augmentation des effectifs dédiés, alors que la tendance était plutôt à la réduction des coûts et du nombre de salariés du groupe ces dernières années, en est un signe fort.