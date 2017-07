Safran investit dans le câblage optique avec Cailabs

Safran continue sa politique d'investissement dans des start up à fort potentiel d'innovation technologique. Safran Corporate Ventures, filiale du groupe français, a annoncé une prise de participation dans Cailabs, le 10 juillet. Cette acquisition minoritaire s'est faite dans le cadre d'une levée de fonds de 5 MEUR, répartis entre Safran et les actionnaires existants de la start up tels que Innovacom, Starquest et Kima Ventures. Ces fonds d'investissements spécialisés avaient rejoint Cailabs lors d'une première levée de fonds de 3,5 MEUR.



Cette entreprise, créée en 2013 par des membres du laboratoire Kastler Brossel (Unité mixte de recherche sous la tutelle de l'Ecole normale supérieure, l'Université Pierre et Marie Curie et du CNRS), est spécialisée dans le modelage industriel par faisceaux optiques via sa technologie Multi-Plane Light Conversion (MPLC). Elle est aussi présente dans la transmission de données via du multiplexage spatial pour les télécoms terrestres.



C'est cette deuxième compétence qui intéresse particulièrement Safran. Le groupe souhaite renforcer ses capacités dans le câblage optique pour accompagner la croissance exponentielle du nombre de données échangées à bord des avions de nouvelle génération. Cailabs devrait ainsi travailler principalement avec Safran Electrical & Power, filiale spécialisée dans le câblage aéronautique. Alain Sauret, son président, déclare ainsi : « la croissance des besoins en transmissions de données entraîne une augmentation de la complexité, du coût et du poids du système de câblage avion. Le développement du très haut débit est inévitable pour optimiser les réseaux de bord avion. » Il annonce également que sa société et Cailabs travaillent déjà sur « des projets de développement portant sur la fibre optique des prochaines générations de câblage. Plusieurs débouchés commerciaux sont envisagés. »



Stratégie d'investissement



Lancée il y a tout juste deux ans, Safran Corporate Ventures a multiplié les prises de participation cette année : Prodways Group (fabrication additive) en avril, Safety Line (mégadonnées, ou big data) et Kalray (microprocesseurs) en juin. Ces prises de participation peuvent être suivies par des partenariats technologiques avec des filiales du groupe. C'est le cas avec Diota (réalité augmentée), qui a signé un accord avec Safran Electrical & Power en juin, après l'entrée au capital de Safran Corporate Ventures en septembre 2016.



A l'heure actuelle, Safran se concentre uniquement sur des prises de participation minoritaires dans des start-up à fort potentiel d'innovation, mais dont la technologie est déjà validée et ayant déjà commencé à créer de la valeur. Les investissements se situent autour de quelques millions d'euros à chaque fois. Safran Corporate Ventures s'est engagée pour l'instant dans sept jeunes sociétés (dont une est sortie de son portefeuille en 2016).