Eurowings ouvre sa seconde base long-courrier à Munich

Eurowings ne devait pas toucher à Munich. Mais l'évolution du transport aérien en Allemagne a fait que la filiale low-cost de Lufthansa s'y est installée. Et le succès est tel qu'elle va désormais s'y renforcer et de manière forte, en y installant des activités long-courrier. La compagnie a révélé son projet le 7 juillet, ainsi que les destinations qui y seront desservies.



A partir du mois d'avril 2018, trois A330-200 seront stationnés dans l'aéroport bavarois. La première destination desservie sera Las Vegas (à compter du 16 avril), bientôt rejointe par Fort Myers, Bangkok, Windhoek, Maurice, Varadero, Montego Bay, Puerto Plata, Cancun et Punta Cana.



L'ouverture de cette seconde base a été décidée un an et demi après le lancement des opérations long-courrier de la low-cost à Cologne. Actuellement, six A330-200 opèrent depuis la ville rhénane. Ce sont trois de ces appareils qui seront transférés à Munich. Le septième A330 qui était prévu dans le plan de lancement d'Eurowings rejoindra la base de Cologne pour la saison été, afin de combler une partie du déficit de capacité. Au total, cet été, 700 000 places seront proposées sur les vols long-courrier depuis Cologne et 500 000 depuis Munich.



Lors de la relance d'Eurowings en tant que bras low-cost du groupe Lufthansa et du transfert des opérations moyen-courrier de la compagnie allemande vers sa filiale Germanwings aujourd'hui disparue, il était entendu qu'Eurowings serait en charge de toutes les opérations court et moyen-courrier hormis celles réalisées dans les hubs de Francfort et Munich. L'arrivée de Transavia à Munich a remis en question ce principe et, grâce à une évolution très importante et très rapide de la flotte avec la reprise d'une partie des A320 d'Air Berlin, des opérations moyen-courrier ont été lancées à la fin de l'année 2016, avec quatre A320 et trente liaisons. Les réservations sont au-dessus des attentes et le nombre d'A320 basés devrait encore augmenter. De même, une forte demande a été identifiée pour le long-courrier, entraînant la décision d'ouvrir cette base long-courrier.