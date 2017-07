Stelia livre un nouvel ensemble du Beluga XL

Stelia a célébré le 6 juillet la livraison du fuselage supérieur avant du premier Beluga XL à Airbus. La cérémonie s'est déroulée dans ses installations de Rochefort, depuis lesquelles cet encadrement de porte cargo va partir pour Toulouse - il sera acheminé par la route et par voie maritime et fluviale, en suivant les itinéraires « grand gabarit » établis pour l'A380.



Il ne s'agit que de la première partie du « work package » remporté par l'équipementier français, car il est également en charge de la porte cargo, qui s'inscrit dans cet encadrement et qui sera livrée en septembre. Il était en charge de la conception, de l'assemblage, de l'équipement et de la fourniture des mécanismes associés.



Les dimensions de cette section sont impressionnantes : huit mètres de long, neuf mètres de large et huit mètres de haut. Elle pèse par ailleurs 2,1 tonnes. Stelia avait déjà livré la pointe avant du premier Beluga XL à la fin du mois de mai.



Le Beluga XL a vu son assemblage final débuter en décembre dernier et devrait réaliser son premier vol au milieu de l'année 2018. Cinq exemplaires de l'appareil, basé sur l'A330-200F, seront construits à terme, d'abord pour soutenir la flotte de Beluga actuelle dans la logistique liée à la montée en cadences des programmes A320neo et A350, puis pour la remplacer.