Airbus a enregistré 203 commandes nettes d'avions à fin juin, principalement lors du salon du Bourget

Airbus a enregistré 203 commandes nettes d'avions au cours des six premiers mois de l'année, principalement lors du salon aéronautique du Bourget en juin, et effectué 306 livraisons d'appareils. Le géant européen dit avoir connu un mois de juin actif avec 138 commandes de moyen-courriers A320 et long-courriers A330, dont plusieurs lors du grand rendez-vous de l'industrie aéronautique près de Paris, dans un communiqué jeudi. Il a procédé à la livraison de 64 appareils en juin, ce qui porte le total à 306 entre le 1er janvier et le 30 juin. L'avionneur européen comptait 73 commandes nettes au 31 mai dernier, et 242 livraisons d'avions. Il a notamment dévoilé lors du salon une commande de 100 A320neo, la version remotorisée de son best-seller, à la consommation en carburant réduite, de la part de la société de location d'avion Gecas (GE Capital Aviation Services, du géant américain General Electric. Il a au cours du mois de juin livré 50 appareils de la famille A320, six long-courriers A330-200/A330-300, et huit A350-900 à 64 compagnies clientes. Son carnet de commandes ressort à 6.771 appareils à fin juin, représentant quelques neuf années de production environ, précise Airbus.