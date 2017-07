Huit syndicats de l'aérien, dont le SNPL d'Air France, ont demandé jeudi la déclassification du dossier d'enquête sur le crash mystérieux d'un Boeing 707 d'Air France le 3 décembre 1969 près de Caracas (Venezuela). Refusant d'"attendre 60 ans", les syndicats Alter, SNGAF, Snomac, SNPL Air France, SNPNC, Spaf, Unac et Unsa PNC estiment qu'"il est temps que la vérité soit dite", sans attendre 2029. Ils soulignent que les causes de cet accident auquel aucun des 62 occupants de l'appareil n'a survécu "restent inconnues à ce jour" du fait du classement de l'enquête aux archives nationales. Mais ils citent un document du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), parvenu néanmoins jusqu'à eux, qui conclut à une "forte probabilité pour que la destruction en vol de l'appareil soit imputable à l'explosion d'une bombe placée dans le puits de train gauche de l'avion". "Cet accident est sans doute le plus mystérieux de l'histoire d'Air France", les enquêtes menées selon lui par le Venezuela, l'Aviation civile et Air France n'ayant "jamais été publiées", estime Olivier Marty (SNPL), à l'origine de cette initiative commune. Si l'hypothèse d'un attentat était avérée, "cet accident serait le premier acte de terrorisme de l'aéronautique civile française", selon les syndicats. En décembre 2016, des proches des victimes ont lancé une pétition sur change.org pour avoir accès au dossier. Parti de Santiago du Chili, l'avion (vol AF212) est tombé dans la mer peu de temps après son décollage de Caracas. Il devait rejoindre Paris via Pointe-à-Pitre et Lisbonne. Parmi les passagers figuraient notamment deux représentants antillais du parti communiste.