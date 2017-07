Boeing annonce un nouvel ecoDemonstrator

Boeing maintient la pression dans la R&D pour avoir des avions plus verts. Le constructeur américain vient de mettre un nouvel ecoDemonstrator sur les rails, en partenariat avec le transporteur de fret express FedEx. C'est désormais un 777 cargo qui sera en charge de tester en vol de nouvelles technologies, pouvant réduire la consommation de carburant des avions et leurs coûts d'opérations.



L'avion doit débuter ses séries d'expérimentations en 2018, pour une durée de trois mois environ avant de réintégrer la flotte de FedEx. Les essais porteront principalement sur des innovations au niveau de la propulsion, mais aussi de l'avionique afin d'optimiser les opérations.



C'est la cinquième itération de l'ecoDemonstrator depuis 2012. Jusque-là, Boeing avait utilisé un 737-800, un 787, un 757 et un Embraer 170 pour tenter de renverser la vapeur et réduire l'impact environnemental de l'aviation.