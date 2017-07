Les ordinateurs de nouveau autorisés sur les vols de Qatar Airways vers les Etats-Unis

Qatar Airways a annoncé jeudi que les ordinateurs et les tablettes étaient de nouveau autorisés en cabine sur ses vols en partance de Doha pour les Etats-Unis. Dans un communiqué, la compagnie aérienne du Qatar "confirme qu'avec effet immédiat, tous les appareils électroniques personnels peuvent être transportés à bord de ses vols en partance de l'aéroport international Hamad à destination des Etats-Unis". "Qatar Airways et l'aéroport international Hamad ont satisfait à toutes les exigences des nouvelles directives de sécurité du département américain de la Sécurité intérieure", poursuit le communiqué. Qatar Airways est la quatrième compagnie aérienne, après Etihad des Emirats arabes unis, Emirates de Dubaï et Turkish Airways, à obtenir une levée de l'interdiction qui leur avait été faite par les autorités américaines. Les Etats-Unis avaient décidé en mars d'interdire ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie, invoquant un risque d'attentats. Les huit pays concernés sont tous alliés ou partenaires des Etats-Unis: Turquie, Jordanie, Egypte, Arabie saoudite, Koweït, Qatar, Emirats arabes unis et Maroc. Dans la foulée de la décision américaine, le Royaume-Uni avait annoncé une interdiction quasi similaire affectant la Turquie et cinq pays arabes (Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie et Arabie saoudite).