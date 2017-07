Le MQ-9 Reaper s'envole dans le ciel français

L'armée de l'air confirme qu'un MQ-9 Reaper a effectué un premier vol de réception au-dessus du territoire national le 4 juillet. Cet essai, tout comme celui qui se tient aujourd'hui, a été mené depuis la BA 709 de Cognac, qui héberge entre autres l'escadron de drones 1/33 Belfort. Ce Reaper va également être employé pour la sécurisation du défilé du 14 juillet et sera affecté au DPSA (dispositif particulier de sûreté aérienne).



Le drone MALE stationné à Cognac est issu du second système livré en décembre dernier à l'armée de l'air, les deux autres vecteurs aériens ayant quant à eux rejoint directement Niamey au Niger et déployés dans le cadre de l'opération Chammal. L'armée de l'air dispose à l'heure actuelle de cinq drones Reaper pour ses missions ISR.



En fonction des contraintes réglementaires en termes de navigabilité, l'appareil basé à Cognac pourra de nouveau être employé pour des missions de surveillance au-dessus du territoire national, comme c'est le cas pour ce 14 juillet et comme c'est déjà le cas pour les Harfang - qui doivent cependant être retirés du service actif d'ici la fin 2017.



La base de Cognac devrait par ailleurs ouvrir prochainement un nouveau centre de formation, un "escadron de transition opérationnelle drone", chargé d'assurer la formation initiale des futurs opérateurs de drones. Celle-ci vise à pallier le manque de place disponibles à Holloman, aux Etats-Unis, en raison de la forte demande, aussi bien américaine qu'internationale. Dix-huit équipages sont aujourd'hui formés à l'emploi des Reaper et l''armée de l'air table sur "huit à neuf équipages par an" pour la suite, le format final étant fixé à 30 équipages pour 12 drones. Deux équipages sont par ailleurs déjà aptes à effectuer les décollages et atterrissages des Reaper, deux autres suivent actuellement ce cursus à Creech, au Nevada et devraient être succédés par un cinquième équipage avant la fin de l'année.