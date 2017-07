Norwegian poursuit son développement à CDG

L'expansion de Norwegian à Paris va bon train. La low-cost norvégienne a indiqué le 5 juillet qu'elle allait ouvrir deux nouvelles liaisons vers les Etats-Unis depuis CDG, à destination d'Oakland et de Boston. Ces lignes seront inaugurées au printemps, faisant passer le nombre de destinations américaines reliées à la capitale à six.



Cette annonce intervient moins d'un an après que la compagnie a inauguré ses vols long-courrier depuis CDG (29 juillet 2016). L'été dernier, trois lignes avaient été programmées, vers New York, Fort Lauderdale et Los Angeles. « Un an s'est écoulé depuis que nous avons débuté nos liaisons long-courrier vers les Etats-Unis depuis Paris. La demande a été très bonne et les avions pleins », a commenté Bjorn Kjos, le CEO de la compagnie. Une quatrième sera lancée le 31 juillet vers Orlando.



En parallèle, Norwegian a prévu d'augmenter ses fréquences actuelles vers New York, en passant la desserte de JFK en quotidien cet été. Mais elle va également desservir Newark à partir du 28 février 2018, doublant quasiment ses fréquences vers la ville américaine (six vols hebdomadaires sont programmés vers Newark) et offrant donc une alternative en termes d'aéroport. Deux vols hebdomadaires seront également ajoutés vers Los Angeles à partir de mai.



Les projets sont donc nombreux en France. Pour les soutenir, elle a ouvert une base PNT long-courrier à Paris le 1er juin, qui accueille 26 pilotes. Mais ce nombre est appelé à augmenter au fur et à mesure de l'expansion de son programme de vol, dont la seule contrainte semble être liée au rythme de livraison des 787. Elle en exploite quatorze aujourd'hui (huit 787-8 et six 787-9 répartis entre Norwegian Long Haul et Norwegian Air UK) mais est en train d'en intégrer deux autres et en attend encore cinq d'ici la fin de l'année.



La toute récente livraison des premiers 737 MAX 8 et leur affectation à la desserte des Etats-Unis depuis les îles britanniques rappelle également que Norwegian a d'autres projets pour la France : elle souhaite réaliser des liaisons entre des villes secondaires françaises et des villes secondaires américaines lorsque ses A321neoLR lui seront livrés. Par ailleurs, elle ne vise pas uniquement les Etats-Unis et rêve toujours de relier Paris à la Guadeloupe et la Martinique en direct - ce n'est actuellement possible sur ses services qu'avec une escale aux Etats-Unis.