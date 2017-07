LGV Paris - Bordeaux, la guerre est déclarée et la Navette en danger

La guerre couvait depuis quelques années, les premiers tirs ont claqué au début de l'année et le front est désormais ouvert entre l'avion et le train sur la ligne Paris - Bordeaux. Car depuis le 2 juillet, la LGV est en service entre les deux villes et place Bordeaux à un petit peu plus de deux heures de la capitale, contre 3h15 jusqu'alors. Cette réduction de plus d'une heure du temps de trajet concerne dix-huit à dix-neuf des 33 liaisons proposées par la SNCF et n'entraîne qu'une hausse relativement limitée du prix des billets, autour des dix euros (aller simple). Pour le moment... De quoi renforcer l'attrait du train face à l'avion, qui devient beaucoup moins intéressant aux yeux des voyageurs lorsqu'on parle d'un trajet de deux heures.



L'objectif de la SNCF est limpide, comme l'avait résumé Rachel Picard, la DG de Voyages SNCF au mois de mars : il s'agit de « capter 100% de la clientèle aérienne ». Bref, de reproduire l'expérience de Strasbourg, dont Air France a été délogée en 2013 (depuis CDG, puis en 2016 depuis Orly) après l'ouverture de la ligne LGV entre Paris et Strasbourg.



Cette fois, HOP! Air France n'entend pas rendre les armes et abandonner une clientèle prisée, principalement composée de voyageurs d'affaires. Et puis la compagnie a appris : « nous savons mieux nous battre qu'auparavant », avait affirmé Alain Malka, le directeur général de la compagnie au mois de mars. Tout n'est pas une question de temps de trajet et des efforts ont été consentis au niveau du produit, par exemple voulant accélérer le passage en aéroport, en réduisant le tarif abonné ou même en s'adressant davantage à la clientèle VFR avec le lancement de la carte jeune en 2016 et d'une carte week-end en avril... La Navette a un autre atout : des fréquences allant jusqu'à quatorze rotations quotidiennes, qui n'ont pas à rougir face à celles du TGV.



Pourtant, la partie s'annonce rude. Car l'éternelle question de la concurrence déloyale reste posée : contrairement à HOP! Air France, la SNCF peut compter sur le soutien de l'Etat. L'Océane a représenté un investissement de 7,8 milliards d'euros, dont plus de la moitié est prise en charge par les collectivités et SNCF Réseau, sans compter les travaux en gare et les investissements dans les rames. Même s'il semble plus indécis pour la prolongation de la LGV jusqu'à Toulouse. Mais rien qu'avec ces quatre milliards, Air France pourrait acheter quarante A320 (au prix catalogue).



Et c'est bien là le nerf de la guerre. L'activité moyen-courrier d'Air France met du temps à se redresser et sa résistance est limitée. Et si Alain Malka « continue de penser qu'il sera plus facile de faire un aller-retour dans la journée avec la Navette plutôt qu'avec le train », les prochains mois seront décisifs pour l'avenir de la ligne. HOP! Air France s'attend à pâtir d'un effet de curiosité cet été mais il faudra attendre la rentrée et le retour de la clientèle affaires pour évaluer l'ampleur réelle du choc voire celle de la retraite.