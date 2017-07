Premier tir réussi pour l'ANL de MBDA

MBDA et la DGA ont conjointement annoncé le succès du premier tir du futur missile anti-navires léger (ANL)/Sea Venom. L'essai s'est tenu sur le champ de tir de l'Île du Levant de la DGA Essais de missiles le 21 juin dernier, depuis un hélicoptère banc d'essais Panther de la DGA Essais en vol.



L'ANL/Sea Venom a été lancé officiellement en mars 2014, le missilier européen s'était vu attribuer un contrat de développement d'une valeur de 600 millions d'euros par la DE&S (Defence Equipment & Support), l'équivalent britannique de la DGA. Les missiles anti-navires remplaceront à la fois les Sea Skua britanniques, retirés du service actif en même temps que leur porteur, l'hélicoptère Lynx, en mars dernier, mais également les AS15TT.



Pesant environ 100kg pour 2,5m de long, l'ANL sera doté d'une charge militaire de 30kg et offrira une portée de 20km, pour des objectifs allant des vedettes rapides aux corvettes, mais aussi pour des cibles côtières et terrestres.



Les missiles seront intégrés aux AW159 Wildcat de la Royal Navy, le HIL devrait quant à lui être le « porteur de référence » pour la Marine nationale - le NH90 et le Panther avaient un temps également été considérés comme des plateformes potentielles. Le nombre d'exemplaires qui devrait être livré n'a en revanche pas été dévoilé.