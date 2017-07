Airbus parachève sa réorganisation autour de sa branche aviation commerciale

Airbus a parachevé au 1er juillet sa réorganisation annoncée en septembre 2016 avec une structure simplifiée et l'intégration de sa branche d'aviation commerciale, la plus importante en termes de revenus, a annoncé le groupe lundi. "Airbus s'est doté d'une structure simplifiée qui facilite la prise de décision, réduit la bureaucratie, renforce la collaboration et augmente son efficacité", indique le groupe dans un communiqué. "Cette nouvelle organisation facilitera, en outre, la mise en oeuvre du programme de digitalisation actuellement en cours", ajoute-t-il. L'équipe dirigeante est désormais entièrement intégrée sous la direction de Tom Enders, le président exécutif du groupe, et Fabrice Brégier, patron de la branche aviation commerciale, en est le numéro deux en qualité de directeur général délégué. Il continue en qualité de président de diriger la branche "Commercial Aircraft", qui génère environ 70% du chiffre d'affaires du géant de l'aéronautique. Dirk Hoke et Guillaume Faury restent à la tête des divisions Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters. Enfin, le siège unique du groupe aéronautique est situé à Toulouse, coeur industriel de l'entreprise.