La Chine a annoncé dimanche "l'échec" d'une mission spatiale destinée à mettre en orbite un satellite de communications, peu après le décollage de sa fusée Longue Marche-5 Y2, un faux-pas dans l'ambitieux programme aérospatial mené à marche accélérée par Pékin. La fusée, deuxième lanceur lourd de la Chine, avait décollé à 19H23 heure locale (11H23 GMT) depuis le centre spatial de Wenchang sur l'île méridionale de Hainan, selon des images diffusées par la télévision d'Etat CCTV, sur lesquelles on voyait Longue Marche-5 Y2 s'élever dans le ciel crépusculaire avec à sa suite une longue traînée de flammes et de fumée. Mais "des anomalies sont survenues dans le pilotage de la fusée, et la mission de lancement a échoué", a indiqué peu après 12H00 GMT l'agence étatique Chine nouvelle, assurant qu'"une enquête" serait menée "ultérieurement pour analyser les raisons du malfonctionnement". Aucune autre précision n'était disponible. Fusée capable de transporter jusqu'à 25 tonnes, Longue Marche-5 Y2 avait décollé avec son bord le satellite de communications expérimental Shijian-18 (7,5 tonnes), qu'elle était censée placer en orbite. Ce satellite était destiné à améliorer l'accès à internet et la réception de chaînes de télévision sur l'ensemble du territoire chinois. La Chine avait déjà fait décoller avec succès en novembre 2016, depuis la même base de Wenchang, sa première fusée Longue Marche 5, alors présentée comme le plus puissant lanceur qu'elle ait jamais mis au point. L'échec de ce nouveau lancement dimanche marque un inhabituel faux-pas dans l'ambitieux programme aérospatial chinois, dans lequel le régime communiste investit des milliards de dollars pour tenter de rattraper l'Europe et les Etats-Unis. La conquête de l'espace, coordonnée par l'état-major des forces armées du pays, est perçue par Pékin comme un symbole de la nouvelle puissance de la Chine sous l'égide du Parti communiste au pouvoir. Le géant asiatique avait lancé le mois dernier dans l'espace son premier télescope à rayons X, destiné notamment à étudier les trous noirs et les pulsars. Surtout, la Chine avait envoyé en avril un premier vaisseau cargo, le Tianzhou-1, vers son laboratoire spatial placé en orbite en septembre dernier: des étapes cruciales pour son ambitieux projet de déploiement d'une station habitée à l'horizon 2022, au moment où la station spatiale internationale (ISS) aura cessé de fonctionner. Le pays, qui a envoyé son premier homme dans l'espace en 2003, espère par ailleurs envoyer vers 2020 un vaisseau spatial autour de Mars, avant d'y poser un véhicule téléguidé.