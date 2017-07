Tom Enders met la main sur l'équipe des ventes d'Airbus

Tom Enders va prendre le contrôle de l'équipe des ventes de la branche aviation commerciale d'Airbus, qui rendait compte jusque-là à Fabrice Brégier, patron de cette division du géant aéronautique, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. "En raison des lourds défis opérationnels dans notre plus importante division en termes de chiffre d'affaires, et pour mieux équilibrer le partage du fardeau en interne, les ventes et le marketing rendront compte au président exécutif" Tom Enders, a indiqué à l'AFP une source au sein du constructeur aéronautique. Elle n'a pas précisé à quelle date la décision prendrait effet, alors que l'actuel directeur des ventes d'Airbus, John Leahy, 66 ans, a laissé entendre qu'il quitterait le groupe d'ici à la fin de l'année. Il devrait être remplacé par Kiran Rao, le directeur de la stratégie et du marketing chez Airbus. Cette réorganisation intervient dans le cadre de la restructuration du géant européen de l'aéronautique lancé à l'automne. Baptisé Gemini, ce programme de restructuration a conduit à la fusion à Toulouse de la branche d'aviation commerciale (Airbus SAS, 70% de l'activité) avec le groupe (Airbus Group SAS). Le nouvel ensemble porte le seul nom d'Airbus. Dans ce cadre, la réorganisation du groupe se fait selon une intégration avec un président exécutif, Tom Enders, et un patron des opérations, Fabrice Brégier, numéro deux du groupe, a rappelé la source. Fabrice Brégier, qui est directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Commercial Aircraft, "va continuer à diriger les programmes, le support client et les services, l'ingénierie, la fabrication et l'approvisionnement", a-t-elle rappelé. Il a pour rôle de mettre en oeuvre le déploiement de technologies numériques au sein d'Airbus et de superviser la chaîne d'approvisionnement et la qualité. Selon une autre source interne, cette annonce surprise a été faite par Tom Enders lors d'un dîner à Toulouse avec les principaux responsables du groupe, qui réunissait environ 200 personnes. Les équipes commerciales des autres branches du groupes, Airbus Helicopters et Airbus Defense and Space, continueront en revanche à rendre compte à leurs hiérarchies propres, a-t-elle précisé. Cette réorganisation d'Airbus a déjà conduit au départ de Marwan Lahoud, son directeur général délégué à l'international, à la stratégie et aux affaires publiques, en février. Selon un de ses proches, M. Lahoud a choisi de quitter le groupe "compte tenu de la réorganisation du groupe". A la suite de son départ, le groupe a désigné le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, pour être le référent de la Direction générale de l'armement (DGA) au sein d'Airbus pour les questions militaires, une exigence posée par Paris. Tom Enders, 58 ans, qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle, a laissé entendre en avril qu'il était prêt pour un nouveau mandat à la tête du géant européen de l'aéronautique en 2019. Chez son concurrent Boeing Commercial Aircraft (BCA), la direction des ventes rend compte directement au patron de BCA, Kevin McAllister, et non au PDG du géant américain, Dennis Muilenburg.