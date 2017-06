Saturne Technology fait le pari de la fabrication additive

Phénomène de mode il y a quelques années, la fabrication additive se structure peu à peu pour aller vers des solutions industrielles : prototypage, conception de pièces complexes, confection de pièces de rechange, mais aussi production en série. Si les avantages en termes de poids et de design de l'impression 3D ne sont plus à prouver, cette dernière étape reste compliquée à franchir pour l'aéronautique pour des raisons de modèles économique et industriel, et surtout de certification. L'entreprise luxembourgeoise Saturne Technology fait partie des acteurs qui tentent de franchir ce (...)