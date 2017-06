Norwegian reçoit ses premiers 737 MAX

Norwegian est devenu la deuxième opératrice du 737 MAX 8 le 29 juin. La low-cost norvégienne a réceptionné ses deux premiers exemplaires du monocouloir remotorisé de Boeing et les a fait atterrir à Oslo le 30 juin. Ils doivent réaliser des vols transatlantiques entre des destinations secondaires du Royaume-Uni et d'Irlande vers d'autres de la côte est des Etats-Unis.



« Nous sommes ravis que nos tout premiers 737 MAX aient enfin été livrés pour que nous puissions les mettre en service », a commenté Bjorn Kjos, le CEO de Norwegian. La livraison intervient en effet avec un mois de retard. Les appareils devaient initialement permettre de lancer ses vols entre Edimbourg et Stewart (New York), Providence (Rhode Island) et Bradley (Connecticut) au début du mois mais leur retard avait contraint la compagnie à les inaugurer avec ses actuels 737-800 (avec un remplissage restreint pour sécuriser leur rayon d'action).



Ils rejoignent donc la flotte de Norwegian Air International, l'entité irlandaise du groupe Norwegian qui a obtenu sa licence de transporteur étranger en décembre dernier, et sont donc immatriculés en Iralnde, EI-FYA et EI-FYB.



Norwegian rappelle qu'elle attend 110 Boeing 737 MAX au total et que deux autres devraient lui être livrés cette année. Elle exploite également 118 Boeing 737NG et quatorze 787.Elle est la première opératrice européenne de cette nouvelle génération du monocouloir.



En parallèle, Norwegian indique qu'elle a réceptionné un nouveau 787, avec une dérive à l'effigie de Freddie Mercury. Avec le développement de la compagnie aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne, elle est en effet en train de sortir de son vivier de personnalités scandinaves pour décorer sa flotte. Elle souligne qu'une première personnalité française sera peinte sur une dérive d'ici la fin de l'année.