Bourget 2017 : Entretien avec Lin Chia-Lung, maire de Taichung (Taïwan)

Le Journal de l'Aviation a rencontré Lin Chia-Lung, le maire de la ville Taichung (Taïwan). Lin Chia-Lung accompagnait une importante délégation de sociétés taïwanaises en France, notamment à Toulouse et bien évidemment au salon du Bourget. Taïwan réunissait d'ailleurs pour la première fois sous un même pavillon toutes ses entreprises du secteur aéronautique et de défense. Entretien.



Quelle est l'empreinte du secteur aéronautique pour Taichung et sa région ?



Depuis l'accession au pouvoir de notre présidente Tsai Ing-wen, le nouveau gouvernement a formulé le souhait d'installer une (...)