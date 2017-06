L'Allemagne et la Norvège intègrent officiellement le pool MMF

Après la signature d'une déclaration d'intention en février dernier, l'Allemagne et la Norvège ont signé ce 29 juin un accord de partenariat à Bruxelles pour rejoindre le « pool MMF » (Multinational Multirole tanker transport fleet), jusque-là constitué uniquement des Pays-Bas et du Luxembourg. Cette avancée s'accompagne également d'une commande de cinq A330 MRTT supplémentaires, avec quatre autres en option.



Le projet de créer une flotte multinationale avait été amorcé en 2011, puis formellement lancé en 2014, avec, à l'époque, la participation des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Norvège. Celle-ci avait par la suite temporisé son intégration, si bien que le programme d'acquisition de deux A330 MRTT avait été lancé en juillet 2016 uniquement par le Luxembourg et les Pays-Bas.



Cette flotte commune sera basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, désignée comme « nation-cadre » du programme. Les deux premiers avions devraient être livrés en 2020, au moment du retrait du service actif des KDC-10 néerlandais. L'organisation opérationnelle n'a pas encore été totalement figée, mais il semblerait qu'elle s'inspire à la fois du modèle SAC (des équipages multinationaux OTAN qui exploitent une flotte de trois C-17 basés en Hongrie), mais également du modèle EATC (Commandement du transport aérien européen). Les avions seront opérés de manière indifférenciée pour des missions de ravitaillement en vol, de transport et d'évacuations médicales.



Ce pool pourrait également s'élargir dans le futur, la Belgique ayant également signé une déclaration d'intention en février 2016 et l'Espagne s'étant également montrée intéressée par ce programme.