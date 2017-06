Norwegian posera ses roues en Argentine en février

Cela fait quelque temps que Norwegian courtise l'Argentine. Elle a désormais réussi à s'y imposer : la low-cost norvégienne a annoncé le lancement d'une liaison directe entre Londres et Buenos Aires à partir du 14 février 2018. « Il s'agit de notre toute première route vers l'Amérique du Sud et du début du plan d'expansion de la compagnie en Argentine », a commenté Bjorn Kjos, son CEO.



Au début du mois de mai, Norwegian a annoncé la création d'une filiale dans le pays, dans le but d'y installer des bases, d'y recruter du personnel navigant local et de mettre en place des liaisons domestiques et régionales. Elle a également déposé une demande de certificat de transporteur aérien qui, si elle est approuvée par les autorités locales, lui permettra de lancer ces vols dès la fin de l'année.