Le gouvernement va céder des parts dans Air India

Le gouvernement indien a approuvé mercredi un plan prévoyant la vente de parts de la compagnie aérienne nationale Air India qui croule sous les dettes et peine à concurrencer les compagnies à bas coûts dans un marché qui connaît une des plus fortes croissances du monde. "Une proposition émanant du ministère de l'aviation civile a reçu une approbation de principe à un désinvestissemnt d'Air India", a déclaré le ministre des Finances Arun Jaitley à l'issue d'une réunion, du cabinet. Le nombre de parts qui seront mises en vente n'est cependant pas précisé. Le gouvernement a également constitué un groupe séparé, dirigé par M. Jaitley, pour décider des modalités de la vente, du nombre de parts à vendre ainsi que d'autres questions liées aux avoirs et à la dette de la compagnie. Air India qui bénéficiait autrefois d'un monopole d'Etat a perdu des parts de marché au bénéfice des compagnies privées à bas coûts. Desservie par des retards et des annulations de vols ainsi que par une service médiocre, la compagnie a accumulé les dettes alors que ses clients s'en détournaient et lui préféraient ses concurrents. Air India a reçu 5,8 milliards d'euros en aides des pouvoirs publics en 2012. De précédentes tentatives de privatisation ont échoué par le passé.