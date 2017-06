Ryanair prêt à faire une offre sur Alitalia en cas de changements majeurs

La compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair est prête à faire une offre pour prendre une part majoritaire dans son homologue italienne en difficulté Alitalia si les administrateurs de celle-ci engagent quatre réformes majeures, a affirmé mardi son PDG à Rome. "Si des changements significatifs sont engagés, nous sommes intéressés pour faire une offre", a déclaré Michael O'Leary lors d'une conférence de presse, en précisant vouloir "une participation majoritaire", au-delà de 49%. Alitalia, qui accumule les pertes depuis des années, a été placée sous tutelle le 2 mai, à la demande de ses actionnaires, à la suite du rejet par le personnel d'un plan de restructuration prévoyant 1.700 suppressions d'emplois. Le gouvernement, qui a exclu toute nationalisation, cherche désormais un repreneur pour tout ou partie de l'activité afin d'éviter la liquidation de la compagnie. Selon la presse italienne, une trentaine d'entreprises se sont fait connaître lors d'un appel à manifestation d'intérêt, et 18 ont depuis été autorisées par les administrateurs à accéder à la "data room", c'est-à-dire aux données de l'entreprise. Parmi elles, d'après les médias, figurent Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Easyjet ou encore Ryanair. Parmi les "quatre grands changements à mener", le premier, selon M. O'Leary, est de "déchirer l'accord avec Air France, qui empêche (Alitalia) de développer des vols longs courriers" comme en Amérique du Nord. Les administrateurs doivent également, selon lui, "restructurer le coûteux accord avec ADR", la société gérant les aéroports de Rome, faire baisser les coûts faramineux de location des avions et mener des coupes massives dans les effectifs. "Les syndicats doivent faire face à la réalité", a-t-il lancé: "L'an passé, Alitalia a transporté 24 millions de clients avec 14.000 employés. Nous en avons transporté 120 millions avec 12.000 employés". M. O'Leary a précisé avoir fait une proposition pour alimenter le trafic d'Alitalia grâce à ses propres offres moyen-court courriers, et dans cette perspective pour vendre les vols longs courriers de la compagnie italienne sur son site internet. Alitalia bénéficie d'un prêt relais de 600 millions d'euros -- versé en plusieurs tranches par l'Etat italien -- pour pouvoir continuer à voler jusqu'à la fin du processus de vente. Les offres non liantes pour reprendre tout ou partie de la compagnie pourront être présentées d'ici au 21 juillet, tandis que les offres liantes devraient l'être d'ici octobre.