Bourget 2017 : Nyco monte en puissance dans l'aviation commerciale

Nyco, le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques, a profité de la 52ème édition du salon du Bourget pour annoncer avoir remporté un important contrat avec easyJet. La low-cost britannique a en effet sélectionné l'huile turbine synthétique standard Turbonycoil 600 pour les CFM56-5B qui motorisent toute sa flotte de monocouloirs Airbus, à savoir 272 A319 et A320. Selon cet accord, easyJet utilisera aussi Turbonycoil 600 sur les LEAP-1A qui équiperont ses 100 A320neo et 30 A321neo commandés auprès d'Airbus. Son tout premier A320neo a d'ailleurs été réceptionné il y a quelques jours et est désormais basé à Londres Luton.



Pour Guillaume Forestier, le directeur de la branche Aéronautique et Défense de Nyco, il s'agit véritablement d'un aboutissement au regard de la taille de la flotte de la low-cost britannique. Selon cet accord, tous les nouveaux monocouloirs Airbus destinés à la compagnie britannique sortiront d'ailleurs des FAL de Toulouse et de Finkenwerder avec le plein d'huile Nyco.



Guillaume Forestier nous a annoncé que l'année avait déjà particulièrement bien commencé avec la signature il y a deux mois d'un contrat similaire avec une importante compagnie asiatique. « Il y a aujourd'hui une forte évolution dans l'aviation commerciale » se réjouit-il, rappelant que Nyco était présent sur ce secteur depuis 5-6 ans avec la signature de ses premiers contrats avec des compagnies aériennes comme Air Arabia au Moyen-Orient.



Guillaume Forestier nous a également rappelé que l'activité aéronautique de Nyco était née dans les années cinquante, focalisée tout d'abord sur le secteur de la défense par la volonté d'indépendance de la France au niveau de ses lubrifiants. Nyco est depuis devenu leader sur le marché de la défense avec plus d'une centaine de forces armées clientes aujourd'hui. L'huile Turbonycoil 600, également présente sur le Rafale et l'A400M, est qualifiée sur tous les réacteurs produits par CFM International.



Pour la petite histoire, Guillaume Forestier nous annonce que cette huile avait d'ailleurs été qualifiée au départ sur le CFM56-2 des KC-135 de l'armée de l'Air lors de la remotorisation des ravitailleurs français. Depuis, au regard des succès de Nyco ces dernières années, Safran Aircraft Engines a qualifié le lubrifiant sur les LEAP-1A (A320neo) et -1B (737 MAX). Et ce n'est pas tout, Turbonycoil 600 est aussi qualifiée sur la famille des GTF Purepower de Pratt & Whitney, ce qui lui confère une présence de choix sur le marché de monocouloirs. Mieux, Guillaume Forestier annonce que Nyco a désormais l'ambition de contribuer plus en amont sur les nouveaux programmes, souhaitant être intégré au même titre qu'un systémier plutôt qu'un simple fournisseur de lubrifiants.



Car comme nous l'explique le directeur de la branche Aéronautique et Défense de Nyco , cette percée dans l'aviation commerciale n'a pas été facile. « A la différence de la défense où l'on achète des spécifications, ce sont les marques commerciales qui sont importantes sur le civil ». Il se rappelle que Nyco a effectué un gros travail pour imposer ses produits dans la documentation technique et les rendre visibles aux yeux des opérateurs.



Guillaume Forestier nous annonce aussi que Nyco peut s'appuyer sur un réseau de distribution conséquent, avec des stocks implantés à Roissy CDG (via OEMServices, la JV de Thales, Zodiac, Liebherr et Diehl), à Singapour, à Atlanta et à New Delhi. Généralement ce sont les compagnies aériennes qui s'occupent ensuite de la présence des lubrifiants à chacune de leurs escales pour assurer les « Top Up », mais Nyco dispose aussi d'un service dédié aux AOG pour des clients sous contrat afin de les livrer n'importe où dans le monde en quelques jours, même si les immobilisations dues aux lubrifiants sont plutôt rares.