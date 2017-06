OneWeb Satellites officiellement en orbite

Le projet OneWeb Satellites, qui veut offrir un accès internet abordable à tous, a inauguré mardi à Toulouse la chaîne qui assemblera ses dix premiers satellites pilotes, en collaboration avec Airbus Defence and Space. D'une superficie de 4.600 m2, l'usine servira à "valider les méthodes de production" et à "jeter les bases de l'usine plus vaste de OneWeb Satellites" située près du centre spatial Kennedy de Floride, a précisé Airbus DS. La branche spatiale du géant européen, basé à Toulouse, détient 50% de la coentreprise OneWeb Satellites, à parité avec la société américaine OneWeb. Cette dernière ambitionne de mettre en orbite une constellation de 900 satellites pour couvrir la Terre d'un réseau internet à haut débit. Les dix premiers satellites pilotes fabriqués à Toulouse permettront de réaliser une vaste série de tests afin de réduire les temps d'assemblage et d'améliorer les processus de fabrication en Floride. "Il nous reste environ neuf mois jusqu'au lancement de notre premier satellite", a rappelé Greg Wyler, fondateur et président de OneWeb. "Si tout se passe bien, nous procéderons ensuite à la plus vaste campagne de lancement jamais réalisée, avec de nouveaux satellites mis en orbite tous les 21 jours", a-t-il ajouté dans un communiqué. M. Wyler n'était pas présent à l'inauguration. Le projet pharaonique OneWeb promet de mettre en place son réseau d'ici à 2027. C'est une "mission ambitieuse", a reconnu le patron du groupe Airbus, Tom Enders, dans un discours prononcé lors de l'inauguration. "Jamais auparavant un tel niveau de coût, de cadence et de volume n'a été atteint pour des satellites de grande qualité. En lui-même, le projet OneWeb est une vraie révolution, pas seulement pour Airbus, mais pour toute l'industrie spatiale", a-t-il ajouté.