Bourget 2017 : JPB Système veut tripler sa taille dans les cinq prochaines années

La croissance fulgurante de JPB Système n'est pas arrivée à son terme, loin s'en faut. Cette entreprise familiale spécialisée dans les systèmes auto-freinants décroche des contrats-phares les uns après les autres, l'un des derniers et parmi les plus importants ayant été conclu avec Pratt & Whitney sur la gamme PW1100G-JM. Au vu des cadences de production à venir du moteur de l'A320neo, la PME francilienne est appelée à développer encore son activité et à grossir : elle vise un triplement de sa taille d'ici cinq ans.



