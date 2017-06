Bourget 2017 : une longue série d'accords pour les industriels français

Au-delà des commandes d'avions et de moteurs, cette 52e édition du salon du Bourget a été l'occasion de signer plusieurs contrats et partenariats industriels. Latécoère Services (groupe ADF), Stelia Aerospace, Dassault Systèmes, Safran et encore bien d'autres se sont ainsi illustrés.



Le 21 juin, le consortium mené par Latécoère Services, avec Air Liquide et Cegelec Projets, a été sélectionné par le CNES dans le cadre d'Ariane 6. Les trois partenaires fourniront des équipements pour la tour de service du pas de tir du futur lanceur : des bras cryotechniques (...)