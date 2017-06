Première sortie en mer du porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth

Le HMS Queen Elizabeth, le nouveau porte-avions de la Royal Navy britannique, a quitté son port d'attache pour la première fois lundi à l'occasion d'un essai en mer. Le Royaume-Uni est privé de porte-avions depuis 2010 lorsque le gouvernement conservateur s'est engagé dans une politique d'austérité économique. HMS Queen Elizabeth, qui a coûté 3 milliards de livres (3,4 milliards d'euros), a été inauguré par la reine en 2014 mais ne doit pas entrer en service avant 2020. Le navire de 65.000 tonnes a quitté le chantier naval de Rosyth dans l'estuaire du Firth of Forth en Ecosse, près d'Edimbourg, après d'ultimes tests à terre. Il a été amené à marée haute dans l'estuaire avant d'attendre que la marée baisse pour pouvoir passer en-dessous des ponts de la Firth. Long de 280 mètres, il peut transporter 1.000 membres d'équipages et 40 avions. Des essais vont désormais avoir lieu en Mer du nord pendant l'été avant que le porte-avions ne rejoigne la base de la Royal Navy à Portsmouth, au sud de l'Angleterre, à la fin de l'année. Au total, 10.000 personnes ont travaillé à sa construction à travers le Royaume-Uni avant qu'il soit assemblé à Rosyth. BAE Systems, Babcock, Thales et le ministère de la Défense l'ont construit. Un autre porte-avions, le HMS Prince of Wales, est en cours de construction également à Rosyth.