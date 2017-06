Le Mirage 2000D nouvelle génération en route vers les essais en vol

Le Mirage 2000D d'essais présenté sur le statique du ministère des Armées au Salon du Bourget a permis de faire le point sur les différents tests et les évaluations en cours au sein de la division Essais en vol de la DGA et notamment sur le programme de rénovation des Mirage 2000D, qui concerne 55 des 71 chasseurs bombardiers de l'armée de l'air.



Annoncé il y a quasiment un an, le contrat de rénovation à mi-vie des Mirage 2000D a été notifié fin juin 2016. Comme l'explique un (...)