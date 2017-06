Un salon du Bourget bien chargé pour les batteries aéronautiques Saft

Saft, le leader mondial des batteries aéronautiques, vient de connaitre une période riche en actualités, comme nous avons pu le découvrir à l'occasion du salon du Bourget. Le spécialiste français participe d'ailleurs à chacune des éditions du plus grand salon aéronautique mondial depuis cinquante ans, la première batterie fournie à l'aviation datant probablement de 1932 avec le Latécoère 300. Saft était bien sûr présent sur Concorde en 1969, sur le 747, sur l'A320 depuis ses débuts... C'est évidemment des batteries Saft qui équipaient l'A320 du célèbre amerrissage dans l'Hudson, alors que l'appareil ne disposait plus de générateur de puissance durant une bonne partie de sa très courte descente.



Comme nous l'explique Jean-Marc Thevenoud, le responsable marketing de la division Aviation de Saft, ce sont tout simplement deux tiers de la flotte mondiale qui volent aujourd'hui avec des batteries produites par l'industriel français. Saft est ainsi présent sur tous les avions Airbus, pratiquement tous les programmes Boeing (à l'exception des programmes 777 et 787), Embraer, ATR, Bombardier, Sukhoi, le MC-21 d'Irkout, de nombreux programmes d'hélicoptères, d'avions d'affaires, mais aussi des programmes militaires (Rafale, F-22, F-35, T-50...) et des drones.



La société française, passée sous le giron du groupe Total l'année dernière, propose ainsi plus de 400 designs différents de batteries. Ses nouvelles batteries à technologie lithium-ion (Li-ion) étaient d'ailleurs bien présentes au Bourget cette année, avec les démonstrations en vol du F-35 de Lockheed Martin et de l'A350-1000 d'Airbus. Les programmes JSF et A350 XWB sont pour l'instant les deux seuls programmes équipés par Saft avec ce type de batteries, mais comme nous le rappelle Jean-Marc Thevenoud, cette technologie permet des gains de masse significatifs, de l'ordre de 80 kg sur l'A350 par exemple. La maintenance est aussi plus espacée, avec une vérification tous les deux ans seulement, au lieu de tous les six mois, ce qui représente évidemment un gros avantage pour les opérateurs.



Mais les batteries plus traditionnelles de Saft à base nickel-cadmium (Ni-Cd) poursuivent aussi leur évolution avec la nouvelle génération ULM (Ultra Low Maintenance), qui permet de doubler, tripler, voire quadrupler les espacements de maintenance. En témoigne le récent contrat signé avec ATR quelques jours avant l'ouverture de cette 52e édition du Bourget. Saft va désormais en effet pouvoir équiper les ATR 42-600 et ATR 72-600 avec la nouvelle génération de batteries ULM, aussi bien en première monte qu'en retrofit. Le nouveau C919 de l'avionneur chinois COMAC dispose aussi de ce type de batterie depuis son vol inaugural à Shanghai Pudong au début du mois de mai, Saft s'étant vu attribuer la fourniture des batteries de tous les exemplaires du nouveau moyen-courrier chinois par UAE (Xi'an AVIC Hamilton Sundstrand Aviation Electric Co., Ltd.) pour une période de 20 ans. Le leader mondial de batteries embarquées a par ailleurs profité du salon du Bourget pour annoncer qu'Aero Vodochody s'était aussi tourné vers ses batteries ULM pour équiper le nouveau jet d'entrainement L-39NG. Saft fournissait déjà l'avionneur tchèque depuis de nombreuses années pour les programmes L-159 et L-39.



Jean-Marc Thevenoud nous a expliqué que Saft avait tissé des relations particulièrement privilégiées avec ses clients, avec l'objectif de coopérer dès la conception de la batterie jusqu'au support. Si la sécurité de ce type d'équipements critiques reste évidemment la grande priorité, les impératifs de fiabilité et de durabilité sont également très importants. Il rappelle d'ailleurs que les grandes forces de Saft, c'est de maîtriser toute la chaîne de valeur, depuis la chimie jusqu'à l'électronique liée, tout en ayant également une longue expérience dans l'aviation et ses contraintes réglementaires. Le spécialiste mondial des batteries passe d'ailleurs beaucoup de temps avec les avionneurs pour tester ses produits, notamment avec d'importantes capacités d'essais sur ses sites de production de Bordeaux et de Valdosta (Géorgie, USA).



Saft utilise par ailleurs trois grands distributeurs pour la deuxième monte de sa gamme, à savoir Aviall (Boeing), Satair (Airbus) et l'indépendant allemand D+C Airparts. Cela donne à Saft une véritable force de frappe mondiale pour fournir les opérateurs, avec des stocks importants et des services AOG très développés. Jean-Marc Thevenoud nous annonce aussi que Saft dispose d'un réseau d'une trentaine de « battery shops » approuvés pour la réparation de ses équipements à travers le monde.



Mais Saft c'est aussi un véritable savoir-faire reconnu dans le domaine spatial, avec par exemple le récent lancement de son 200ème satellite équipé de ses batteries lithium-ion, à savoir un des satellites de la nouvelle constellation Iridium NEXT. L'industriel français est de loin aujourd'hui celui qui dispose du plus grand nombre de batteries dans l'espace, toutes technologies confondues. Et l'aventure spatiale ne s'arrêtera pas là. Saft vient de présenter au Bourget la batterie qui équipera le Rover de la mission Exomars de l'ESA, avec un lancement prévu en 2020.