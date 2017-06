SpaceX lance avec succès dix petits satellites de plus pour Iridium

La société américaine SpaceX a lancé avec succès dimanche en Californie dix petits satellites de communication de la société Iridium à bord de son lanceur Falcon 9. Les satellite de 861 kilos chacun doivent être mis en orbite basse à 620 km d'altitude environ une heure après le lancement. Le déploiement devrait durer quinze minutes. La fusée s'est arrachée de son pas de tir sur la base aérienne de Vandenberg, comme prévu à 13:25 locales (20:25 GMT), selon les images retransmises en direct sur le site de SpaceX. Moins de huit minutes après le décollage, le premier étage de Falcon 9 haut de 41 mètres est revenu se poser sur une barge flottant dans l'océan Pacifique après avoir effectué une descente dans l'atmosphère, freinée et contrôlée par ses moteurs en rétro-fusée. C'est la septième fois que SpaceX effectue avec succès cette manoeuvre délicate sur une plate-forme en mer. Elle y est aussi parvenue à six reprises sur le sol en Floride à Cap Canaveral. Il s'agit de la deuxième série de satellites Iridium lancé par SpaceX, les dix premiers avaient été mis sur orbite en janvier. Au total se sont 75 satellites qui seront lancés par SpaceX sur les 81 qui formeront la nouvelle constellation mondiale d'Iridium, appelée Iridium® NEXT à partir de 2018, un investissement total de trois milliards de dollars. Il s'agit de la modernisation la plus étendue à ce jour d'un réseau de satellites qui sont conçus pour des transmissions de données à haut débit, traquer les avions et pour la surveillance. Les satellites Iridium NEXT sont fabriqués par le groupe franco-italien Thales Alenia Space et assemblés par son sous-traitant américain Orbital ATK dans l'Arizona. Iridium Communications est basée en Virginie.