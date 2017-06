Ariane 6 : premier lancement à Kourou le 16 juillet 2020 (patron Arianespace)

La future fusée Ariane 6 effectuera son premier vol depuis Kourou le 16 juillet 2020, a affirmé vendredi le patron d'Arianespace, Stéphane Israël. "Le 16 juillet 2020, depuis le centre spatial guyanais, volera la première Ariane 6" a-t-il déclaré sur franceinfo. "Nous sommes prêts, nous sommes en phase de développement de ce programme, on va bientôt commencer les étapes qui vont nous mener à la production", a ajouté M. Israël. L'entreprise Airbus Safran Launchers (ASL), actionnaire majoritaire d'Arianespace, avait déjà annoncé en avril le début de la production des modèles de qualification, destinés aux essais au sol d'Ariane 6. En parallèle, "les discussions ont commencé" avec les opérateurs de satellites pour commercialiser le futur lanceur, annoncé "sensiblement moins cher qu'Ariane 5" et "adapté aux constellations" de satellites, donc capable d'emporter plusieurs dizaines d'appareils, a indiqué M. Israël. Le PDG d'Arianespace a par ailleurs assuré que l'entreprise a "rattrapé (son) retard" après le conflit social qui a paralysé la Guyane pendant plus d'un mois au printemps, et qu'elle serait en mesure d'effectuer comme prévu 12 lancements cette année.